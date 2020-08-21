وليد صلاح: الأهلى يعانى من غيابات مؤثرة فى القمة غدًا

تمنى الكابتن وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، فوز الفارس الأبيض في مباراة القمة غدًا في ظل اكتمال صفوفه ضد النادي الأهلي.وأوضح «عبداللطيف» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج «الجمعة من مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» مساء اليوم، أن الأهلي سيعاني من غيابات مؤثرة في الجانب الهجومي خلال مباراة القمة غدًا.وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن اللاعب رمضان صبحي رغم أنه لم يلعب فترة كبيرة مع النادي الأهلي، لذلك لن يكون السبب في التأثير على النادي من كسب أو خسارة، لكن الجانب الهجومي الموجود حاليًا في الفريق ليست لديه الاستمرارية في قوة الأداء.وتابع: «وليد سليمان من اللعيبة العالية جدًا وأختلف أن مدرب النادي يسمح له بالنزول إلى الملعب في الدقيقة 90 وليس طول المباراة، خاصة أن أداء مروان محسن في الهجوم غير مقنع بالمرة، لذلك فإن الثلث الهجومي لدى النادي الأهلي مؤثر في عدم فاعليته على المرمى».