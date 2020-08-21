بعد انفجار مرفأ بيروت.. السنغال تواجه كارثة نترات الأمونيوم

كشف مسئولون سنغاليون عن أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم مرسلة إلى مالي، يجري تخزينها حاليا في ميناء العاصمة السنغالية دكار.وأفادت سلطات الموانئ السنغالية، بأن حوالي 3050 طنا من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار.وأضافت أن 350 طنا أرسلت بالفعل إلى مالي التي لا تملك أي منفذ على البحر، مشيرة إلى أن الكمية المتبقية كان يفترض إرسالها إلى مالي أيضا لكنها أغلقت حدودها بسبب الانقلاب الذي وقع الثلاثاء.وعرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها في منطقة تبعد ثلاثين كيلومترا عن دكار ويتم تطويرها كمدينة تابعة.وقال مسئول الميناء بابا درام لوكالة "فرانس برس" إن وزارة البيئة رفضت ذلك، مؤكدًا: طلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال.وكان الرئيس السنغالي ماكي سال طلب خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، وضع خطة لجعل مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطيرة آمنة.