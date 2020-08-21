الكاظمي: اتفاق مع أمريكا على إعادة انتشار قواتها خارج العراق
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:08 م
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أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة انتشار قواتها خارج العراق، واختيار فريق فني لإيجاد آلية الانتشار.
وقال "الكاظمي" لقناة "السومرية نيوز": "إن لقاءنا مع ترامب مهم وناجح، واتفقنا مع الجانب الأمريكي على إعادة انتشار القوات خارج العراق"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع فريق فني لإيجاد آلية لانتشار القوات خارج البلاد.
وتابع: "لأول مرة أرى مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية"، لافتًا إلى أن العراق لديه فرصة للاستفادة من شراكته مع دولة صناعية كبرى، موضحا: "وقعنا عقدًا مهمًا ومفيدًا لعموم العراق فيما يخص النفط بمحافظة ذي قار".
وقال "الكاظمي" لقناة "السومرية نيوز": "إن لقاءنا مع ترامب مهم وناجح، واتفقنا مع الجانب الأمريكي على إعادة انتشار القوات خارج العراق"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع فريق فني لإيجاد آلية لانتشار القوات خارج البلاد.
وتابع: "لأول مرة أرى مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية"، لافتًا إلى أن العراق لديه فرصة للاستفادة من شراكته مع دولة صناعية كبرى، موضحا: "وقعنا عقدًا مهمًا ومفيدًا لعموم العراق فيما يخص النفط بمحافظة ذي قار".