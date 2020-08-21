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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البيان» الإماراتية: أنقرة تجنى الخيبات على الساحة الليبية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:48 ص
الساحة الليبية
الساحة الليبية
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سلطت صحيفة "البيان" الإماراتية، في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، الضوء على الخيبات التي تجنيها تركيا على الساحة الليبية بفضل الاستعداد القتالي والروح العالية لقوات الجيش الوطني الليبي، ووقوفها على أتمّ الجاهزية للتصدي لأي مغامرة تركية.

فتحت عنوان "ليبيا تكتب نهاية أردوغان"، قالت الصحيفة إن ليبيا التي يريدها أردوغان ساحة حرب لتصدير أزماته، وحديقة خلفية لتمرير مؤامراته على الأمة، لن تكون أبدًا كذلك، بل إنها ستكتب السطر الأخير في نهايته".

وأضافت أن أنقرة تجني الخيبات يومًا بعد آخر على الساحة الليبية، فها هي قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تقف لها ولمرتزقتها بالمرصاد، ويتضح ذلك جليًا من حجم الاستعداد القتالي والروح العالية لهذه القوات، ووقوفها على أتمّ الجاهزية للتصدي لأي مغامرة تركية.

وأوضحت أن هذا التحدّي جعل أردوغان هذا ومرتزقته يتخذون خطوة إلى الخلف بعد سيل من التصريحات الجوفاء والتهديد والوعيد، وعليه لم يتجرأوا على خرق "الخط الأحمر محور الجفرة سرت".

وأشارت إلى أنه خوفًا من العواقب ومما ينتظر تركيا ودورها في ليبيا، لجأ أردوغان إلى عواصم، لم ترَ وجهه القبيح بعد، طالبًا الضغط على الجيش الوطني الليبي من أجل جعل سرت "منطقة منزوعة السلاح".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي لأنه يعلم علم اليقين أن مشاريعه في ليبيا إلى فشل ذريع، وأن ما خطط له ذهب أدراج الرياح بفعل الرفض الليبي القاطع لتتريك البلاد وجعلها تحت الوصاية "العثمانية".

واختتمت الصحيفة بتأكيدها أن ليبيا ستبقى حرة عربية بشعبها الحر الأبيّ، وجيشها الوطني، وستسقط كل المشاريع الأردوغانية على أرض عمر المختار، وإن غدًا لناظره قريب".

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