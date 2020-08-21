رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تكافح للارتفاع.. وترقب لبيانات مؤشر مديري المشتريات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:59 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
طباعة
استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة قبيل بيانات لأنشطة الشركات قد تلقي الضوء على وتيرة التعافي الاقتصادي في القارة، بينما تسبب ارتفاع الجنيه الإسترليني في دفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير للتراجع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، إذ ما زال يعاني من تأثير بيانات أمريكية ضعيفة وخطاب يميل إلى التشاؤم من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تسبب في عمليات بيع أمس الخميس.

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.3 بالمئة حتى بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت متجاوزة مستواها قبل فيروس كورونا في يوليو، على الرغم من أن خبراء في الاقتصاد يخشون أن التعافي العام قد يكون مؤقتا.

وكانت أسهم السفر والترفيه الرابح الأكبر بين القطاعات، لتصعد 1.2 بالمئة لكن الخسائر التي تكبدها قطاعا الخدمات المالية والاتصالات ضغطت على المؤشر الأوسع نطاقا.

وقدم سهم نوفارتس السويسرية لصناعة العقاقير أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600 بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة تنظيمية للصحة في الولايات المتحدة لإعادة استخدام عقار لعلاج سرطان الدم جرى التوصل إليه قبل 12 عاما لعلاج التصلب المتعدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بالتجديد لعاطف عبدالرحمن أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

هجوم من رواد السوشيال ميديا على أكاذيب الجماعة الإرهابية بسبب عصام العريان

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

فورمولا 1.. تأجيل التغييرات فى ضبط المحركات لما بعد سباق بلجيكا

بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية