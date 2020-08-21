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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي وسط تجدد انتشار كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:29 ص
ة الرئيس الكوري الجنوبي
ة الرئيس الكوري الجنوبي
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كشف استطلاع لوكالة "جالوب كوريا" المتخصصة في استطلاعات الرأي اليوم الجمعة، ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والحزب الديمقراطي الحاكم بشكل كبير وسط تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي، الذي جرى في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، على 1،002 من البالغين في جميع أنحاء البلاد فقد بلغت نسبة التأييد لأداء الرئيس مون 47%.

وجاء ذلك بعد أن وصلت نسبة تأييد مون إلى أدنى مستوى لها حيث كشفت "جالوب كوريا" أن سياسة الحكومة العقارية أدت إلى وجود آراء سلبية بشأن أداء الرئيس الكوري الجنوبي خلال الشهرين الماضيين، مضيفة أن ارتفاع نسبة تأييد مون يبدو أنه يعكس اهتمام وتوقعات الشعب بسيطرة الحكومة على فيروس كورونا الذي انتشر بشكل حاد خاصة في الكنائس المسيحية في العاصمة وضواحيها.

وأضاف الاستطلاع أن نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي زادت بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 39%، مضيفا أن 67% من الذين جرى عليهم الاستطلاع أجابو بأن الحكومة تستجيب لكوفيد-19 بشكل جيد في حين بلغت نسبة الآراء السلبية حول استجابة الحكومة 25%.

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