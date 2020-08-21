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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:52 ص
سعيد شيمي
سعيد شيمي
نضال ممدوح
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يعقد معرض ساقية الصاوي للكتاب بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ لقاءً مفتوحًا مع مدير التصوير سعيد شيمي٬ تحت عنوان "الصورة السينمائية" وكيف تصنعها لتكون فعالة ومؤثرة٬ وذلك من خلال مناقشة كتاب الشيمي "تلابيب الصورة" والصادر على نفقته الشخصية.

يتناول الكتاب تشريح مبسط لما نراه من الصور فى الفنون المختلفة للصور مع عيون الفنانين وصناع الاختراعات للصور، أى ثقافة بصرية لتطور الرؤية الفنية فى حوالى 200 عام من مولد الصورة الصناعية وحتى الآن.

وبحسب "شيمي": "عشر سنوات من 2008 إلى 2018 أكتب وأنسق وأجمع صورًا، أشطب ولا يعجبنى ما اتخذته من رأى، حتى أنهيت الكتاب وأنا فرح بالمعلومات التى بين صفحاته.. قررت أن أطبعه وأوزعه حتى يكون فى متناول الجميع من الشباب المحب لفنون الصورة التى هى حاليًا لها باع كبير فى المعرفة فى كل لحظة من حياتنا".

يشار إلى أن "سعيد شيمي" أحد أهم مديري التصوير السينمائي في العالم العربي، ولد عام 1943 في حي عابدين في القاهرة، عشق السينما والتصوير منذ طفولته، فصور أول أفلامه على شريط 8 مللي وهو في العشرين من عمره، وتخرج في المعهد العالي للسينما، واشترك كمتطوع في تصوير أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وهو أول من صور سينمائيًا تحت الماء في العالم العربي.

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