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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني: قيمة مخالفات البناء 50 جنيهًا بعد ضغطنا على الحكومة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:39 م
البرلماني محمد إسماعيل
البرلماني محمد إسماعيل
الشيماء زيدان
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كشف البرلماني محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر تطورات قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال «إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء اليوم: «قانون مخالفات البناء عندما تم طرحه كانت القيمة المالية للتصالح على مخالفات البناء ستبدأ من 200 جنيه وتنتهي عند 3200 جنيه، لكننا ضغطنا حتى أوصلنا القيمة إلى 50 جنيهًا كحد أدنى خاصة في القرى والنجوع».

وأضاف: «الأماكن العشوائية وصلنا فيها إلى 70 جنيهًا كحد أدنى للتصالح والحد الأقصى لها حوالي 200 جنيه المخالفة في الشوارع الرئيسية».

وأكد أن المبالغ المستقطعة من المواطنين في مخالفات البناء يتم إعادة استخدامها مرة أخرى في تطوير البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء وشبكة النقل، مما يوضح أن الدولة لا تعني من استقطاب أموال من المواطنين تعنتًا منها ضدهم، بل تهدف إلى تطوير مصر ونهضتها.

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