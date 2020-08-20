«خط أحمر» يعرض فيديو لمركز طبي تحول لبيت ثعابين بالإسماعيلية

عرض برنامج خط أحمر مقطع فيديو لمركز طبي بحي ثالث الإسماعيلية، التابع لجمعية عمر بن الخطاب المشهرة برقم 128 لسنة 2000، حيث تحول إلى بيت للثعابين ومأوى للخارجين عن القانون والمدمنين بعد إهماله من المسئولين.قال مذيع البرنامج، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» بعد افتتاحه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تم تشغيله لمدة 5 سنوات، فقط، وحتى الآن مغلق حتى نخر السوس أعمدته، وأوشك بنيانه على الانهيار وسط صمت المسئولين، وتحول إلى بيت للثعابين التي تخرج منه ليلا تتسلل للمجاورات والمساكن المحيطة، في مساحة تقرب من 2000 متر.تابع: "تم نزع ملكية المركز الطبي وضمه للمحافظة بدلًا من وزارة التضامن التي أهملته إلى الآن؛ تمهيدًا لضمه لوزارة الصحة والاستفادة منه لصالح أبناء محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد تحرك اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ونائبه أحمد عصام والعمل على تنظيف المكان وتطهيره وتقليم أشجاره وعودة الروح من جديد، لكن بلا عمل كمركز طبي يخدم صحة الإنسان.