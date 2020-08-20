إخماد حريق فى سيارة أعلى «دائرى المعادى»

تمكن رجال الحماية المدنية، من إخماد حريق سيارة أعلى الطريق الدائري المتجه إلى المعادي، وانتقلت سيارة إطفاء وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سيارة أعلى الطريق الدائري، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، وإخماد الحريق.