ثلث سكان عاصمة الهند أصيبوا بكورونا

أظهر مسح شمل عينة عشوائية من سكان العاصمة الهندية، ونُشرت نتائجه اليوم الخميس، أن نحو ثلث السكان أصيبوا بكورونا وأصبح لديهم أجسام مضادة.وقال ساتيندار جين، وزير الصحة في حكومة ولاية نيودلهي للصحفيين، إنه تم أخذ عينات من 15 ألفًا من سكان العاصمة من أجل المسح الذي أُجري في الأسبوع الأول من أغسطس.وأوضح أن المسح أظهر أن 29.1 % من العينة أصيبوا بالفيروس، ما يعني أن 5.8 مليون شخص في المدينة لديهم أجسام مضادة.ويظهر المسح أن الإصابات في نيودلهي أكثر بكثير من أعداد حالات الإصابة المؤكدة، وقد سجلت المدينة نحو 152 ألف حالة مؤكدة، أي أقل من 1% من سكانها البالغ عددهم نحو 20 مليونًا.وفي مسح سابق الشهر الماضي، أشارت النتائج إلى أن 23.48 % أصيبوا بكورونا.