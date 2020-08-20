«بلومبرج»: «مركزى تركيا» لن يغير أسعار الفائدة خوفًا من أردوغان

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن هناك اتجاهًا قويًا داخل البنك المركزي التركي للإبقاء على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر له، اليوم الخميس، موضحة أن مسئولي البنك ولجنة السياسات النقدية يخشون بطش الرئيس أردوغان إذا ما اتخذوا قرارًا برفع أسعار الفائدة أو انهيار الليرة في حال تم اتخاذ قرار بخفضها أكثر.وأضافت الوكالة- في بيان اليوم الخميس: أنه من المتوقع أن يتم الإبقاء على سعر الفائدة القياسي لإعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 8.25% وسط توقعات ضعيفة بأن تتم زيادتها من 75 إلى 175 نقطة.وأوضحت أنه للخروج من الأزمة يجب على تركيا رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 150 إلى 300 نقطة أساس لإنقاذ الليرة من الانهيار، مشيرة إلى أن نهج البنك المركزي التركي في تعديل تكلفة التمويل على أساس يومي وتعديل كمية السيولة المتاحة للمقرضين بمعدلات مختلفة تشبه الممر.وأردفت أن ذلك لم يسهم في حل الأزمة بل فاقمها، ونتج عنه ارتفاع متوسط تكلفة النقد المقدم من البنك المركزي إلى 9.31% يوم الثلاثاء، مقارنة مع 7.34% في يوليو، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتبع البنك المركزي السياسات الأخرى لإنقاذ الليرة حتى لا يغضب أردوغان، الذي يرفض بشدة رفع أسعار الفائدة، على عكس كل اقتصاديات العالم.