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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:28 ص
مئات الحرائق
مئات الحرائق
وكالات
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فر آلاف الأشخاص من منازلهم في شمال كاليفورنيا، حيث اشتعلت مئات الحرائق المستعرة، فيما يواصل رجال الإطفاء محاولة السيطرة عليها.

في فاكافيل، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة وتقع بين سان فرانسيسكو وساكرامنتو، عاصمة الولاية، اضطر مئات السكان للفرار في منتصف الليل فيما التهمت ألسنة اللهب التي أشعلتها الرياح العاتية عشرات المنازل.

وأصيب عدد من الأشخاص بحروق أثناء محاولتهم الفرار.

وكتبت شرطة فاكافيل على "تويتر"، "إذا طلب منك الإخلاء، فالرجاء القيام بذلك بأمان. ويتم تعبئة كل وحدات الاستجابة لدينا تقريبًا لإجلاء السكان وحمايتهم ومكافحة الحرائق".

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