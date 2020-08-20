اليونان تقترح رفع أزمتها مع تركيا للمحكمة الدولية

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا إلى وقف الاستفزازات في شرق البحر المتوسط، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل حل الخلافات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية.ونقل موقع صحيفة "كاثمريني" عن رئيس الوزراء اليوناني قوله خلال مقابلة تليفزيونية، مساء الأربعاء،:"رسالتي إلى تركيا بسيطة للغاية، أوقفوا الاستفزازات ودعونا نبدأ الحديث كجيران متحضرين"، مكررا اقتراح أثينا بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، إذا لم تسفر المناقشات الثنائية عن أي نتائج.وتابع " ميتسوتاكيس": "يجب أن نجلس ونتناقش كجيران متحضرين، وإذا لم نتمكن من حل هذه المشكلة، فيمكننا نحن الاثنين أن نرفعها إلى المحكمة الدولية ونطلب منها اتخاذ القرار نيابة عنا، لكن ما لا يمكننا تحمله هو نشاط أحادي الجانب من تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان، وتحدى تركيا بإرسال ليس فقط سفينة استكشاف، لكن أيضًا عدد كبير من السفن العسكرية إلى المنطقة".كما أشار إلى الاتفاق الأخير مع مصر لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة، قائلًا إنه يمكن أن يكون بداية لاتفاقيات أخرى في المنطقة، وتابع: "لكن هذا لا يمكن أن يحدث إذا كنا مستمرين بالمبارزة، وإذا كان علينا أن نواجه بين الحين والآخر نصف الأسطول التركي الذي يبحر في بحر إيجه أو شرق البحر المتوسط، لافتا إلى الاصطدام الأخير بين فرقاطة يونانية وتركية قبالة ساحل كاستيلوريسو أثناء المناورات البحرية".