5 أسباب تدفعك لاقتحام عالم ريادة الأعمال.. «التخطيط» توضحها



وأوضحت الوزارة، خوض تجربة تأسيس مشروع ناشئ أو صغير أو دخول ساحة العمل الحر يفرض على رواد الأعمال بذل مجهود شاق ومرهق والعمل ليل نهار، بخلاف مشاكلهم مع التمويل؛ إلا أن هناك أمورًا محورية أقنعتهم باقتحام عالم ريادة الأعمال، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع "رواد 2030" إنفوجراف يرصد أهم 5 أسباب تساهم في تحفيز الشباب لاقتحام عالم ريادة الأعمال، وذلك في إطار حملة تعريفية أطلقتها الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فكر العمل الحر وثقافة ريادة الأعمال.

امتلاك الوقت

- امتلاك الوقت:

موضوع وقت رواد الأعمال من الأمور الشائكة، حيث إن أغلب هؤلاء يعملون لساعات طويلة متواصلة، لكن ما يمكن اعتباره ميزة في هذا الصدد أنهم يختارون تلك الأوقات التي يقررون العمل فيها، ومن ثم فهم يملكون أوقاتهم، كما أنهم غير ملزمين بالعمل في أوقات لا يفضلونها، فبما أنهم يعملون لصالح أنفسهم وفي مشاريعهم الخاصة، فهم يعملون في الأوقات التي تناسبهم، وليس في مواعيد عمل تفرض عليهم فرضًا.



إشباع القيم الشخصية

- إشباع القيم الشخصية:

في عالم ريادة الأعمال لن يكون هناك انفصال بين ما تحب وما تعمل، فأنت الذي تقرر ما تعمل، وتختاره طواعية وبنفسك، ولو كنت تسعى إلى هدف ما، أو الوصول إلى تحقيق قيمة ما فلا يجب عليك الانتظار وإنما اصنع الفرصة مباشرة.



تجارب غير متوقعة ومثيرة

- تجارب غير متوقعة ومثيرة:

رواد الأعمال في مأمن من الإصابة بالملل أو الأم بحكم عملهم المخاطر والمغامر يتعاملون كل يوم مع أحداث ووقائع جديدة وغير متوقعة، وهو الأمر الذي يضعهم بعيدًا تمامًا عن الروتين والوظائف الرتيبة.



الحرية

- الحرية:

بصفتك رائد أعمال فإنك تختار كل شئ ولديك مطلق الحرية فى فعل كل شئ طالما أن ذلك لا يضر بالمشروع، ومن ثم فإن لديك إمكانية اختيار الأشخاص الذين تعمل معهم.



تحسين مهاراتك باستمرار