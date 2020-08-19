الكويت تبدأ استعدادات إجراء الانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، بدء استعداداتها لانتخابات مجلس الأمة 2020 رغم الظروف التي تمر بها الكويت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان أنها بحثت سبل تسهيل عملية تسجيل المرشحين للانتخابات وآلية الحصول على المواعيد إلكترونيًا، للحضور إلى مقر الإدارة لإكمال عملية التسجيل.وقالت الوزارة إنها أعدت إرشادات عامة للمرشحين بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية، وإنها على تواصل مستمر مع السلطات الصحية لتحديث الإرشادات الخاصة بمجابهة الوباء.وكشفت الداخلية الكويتية عن أن من يحق لهم التصويت في الانتخابات من الناخبين الذكور يبلغ 273940 ناخبا، أما الإناث فيبلغ 293754 ناخبة.