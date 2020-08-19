الإمارات تدعو لتغليب الحكمة وتجنب الفوضى في مالي

طالبت دولة الإمارات، الأربعاء، بضرورة الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الإفريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف، معربة عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي، بعد الانقلاب الذي قاده متمردون في الجيش.‎ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنب الفوضى والانفلات الأمني، انطلاقًا من دور الإمارات مع مجموعة دول الساحل، وحرصها على الأمن والاستقرار في مالي والمنطقة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.وأكدت الخارجية الإماراتية على ضرورة تركيز الجهود والعمل على محاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية خدمة لمصالح شعوبها.وأعلن الرئيس المالي، أبوبكر كيتا، في وقت سابق اليوم، أن استقالته من منصبه بعد تمرد لضباط من الجيش واعتقاله هو ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزراء آخرين وقيادات من الجيش.