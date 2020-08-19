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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة إقالات واسعة لقادة بارزين في الجيش الجزائري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:06 م
عبد المجيد تبّون
عبد المجيد تبّون
محمد عمر
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أنهى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبّون، الأربعاء، مهام عدد من قيادات الجيش ضمن تغييرات واسعة أجراها في مؤسسات الدولة منذ توليه السلطة.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إنه تم إنهاء مهام اللواء علي عكروم، الذي شغل منصب رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، وذلك وفق قناة النهار الجزائرية.

كما تم إنهاء مهام اللواء عبدالقادر لشخم، والذي شغل منصب رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، بالإصافة إلى إنهاء مهام اللواء رشيد شواكي، الذي كان يشغل منصب مدير الصناعات العسكرية.

وأقال الرئيس الجزائري، منذ أيام، العشرات من المسئولين، لافتًا إلى أنه تم تفكيك العديد من شبكات التخريب داخل الدولة التي تعمل على تعطيل مسيرة البلاد وخلق أزمة مفتعلة في قطاع الكهرباء والمياه وكذلك خلق أزمة سيولة مالية.

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