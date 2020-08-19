دفن عامل توفى فى مشاجرة بأزمة قلبية بالمنيب

أمرت النيابة العامة فى الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة عامل توفى في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص فى الجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.وتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع أحد الأشخاص خلال مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة المنيب، وتبين مصرع عامل من بين المتشاجرين، وقال شهود عيان إن المتوفى فارق الحياة عقب إصابته بأزمة قلبية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.