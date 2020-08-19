«شواطئ الموت» في الإسكندرية تبتلع ضحيتين جديدتين

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شابين بمياه شاطئ «أبويوسف 2»، وشاطئ النخيل بمنطقة العجمي، عقب نزولهما مياه البحر بالمخالفة لتعليمات غلق الشواطئ التي قررها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بسبب جائحة كورونا المستجد، وسؤال مسئولي الشواطئ عن الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود غريق بشاطئ «أبويوسف 2» بعد نزوله الشاطئ المغلق ومخالفته التعليمات.

انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين غرق عبدالرحمن فهمي حسب الله، 18 سنة، مقيم بنادي الصيد دائرة قسم محرم بك، وجارٍ البحث عن الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري لانتشالها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قضى شاب غرقًا، بشاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر في العجمي، حيث انتقلت قوات الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية للشاطئ وجار البحث عنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.