التليفزيون المالى: الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا يعلن استقالته

أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، فجر يوم الأربعاء، استقالته من منصبه بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، اعتقل عسكريون متمردون رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، واعتقال عدد من كبار المسئولين المدنيين والعسكريين.وأكد متحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، أن اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية.وصرح نوهوم توجو، المتحدث باسم "ائتلاف إم 5"، بأن "الرئيس لم يرغب في الاستماع إلى شعبه وكنا قد اقترحنا بديلا، لكنه رد بالقتل".