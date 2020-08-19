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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 19-8-2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:12 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 19-8-2020، في سوق تداول العملات المالية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ويقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد أن وصل متوسط سعر الصرف 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.14 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-8-2020

ووصل سعر الريال في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.14 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في بنك المصرف المتحد 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

يشار إلى أن البنك المركزي المصري يطلق الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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