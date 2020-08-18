الأوقاف: لا نريد تعطيل شعائر الله.. وعودة صلاة الجمعة فى ملعب «الوزراء»

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تتمنى فتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسرع وقت مثل كل المواطنين، والأمر مرتبط بالوضع الصحي في ظل مواجهة وباء فيروس كورونا: "لا تريد الوزارة وقف أو تعطيل شعائر الله وبدون صلاة الجمعة لا نستطيع أن نعيش، وإذا رأت وزارة الصحة أن الحياة عادت لطبيعتها والظروف الصحية تسمح، ففتح المساجد لصلاة الجمعة سيكون أمرا طبيعيا وضروريا، والأمر حاليًا معروض على لجنة إدارة الأزمة التى ستجتمع غدًا الأربعاء".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الثلاثاء، لبحث تلبية مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة.أضاف طايع: "يمكن أن تصدر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان توصية للجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجمعة إذا كانت الظروف الصحية تسمح، وتوضح أن اللجنة الدينية تنقل نبض الشارع، مع مراعاة الاعتبارات الصحية وحاجة الشارع لصلاة الجمعة. فبدون صلاة الجمعة لا نستطيع أن نعيش، وأكثر من 25 جمعة توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا، وهذا الأمر يحزننا ونتمنى وندعو الله بزوال الغمة وعودة الحياة لطبيعتها".وبيّن طايع سبب غياب وزير الأوقاف عن حضور الاجتماع، قائلًا: "الوزير اعتذر بسبب عودته للمنزل لإحضار حقيبة ملابسه لمرافقة رئيس الوزراء والحكومة كاملة للسفر إلى مدينة العلمين لحضور اجتماع مجلس الوزراء غدًا الأربعاء، والوزير دائمًا يتواجد فى لجان البرلمان والجلسات العامة، وتمثيل الوزارة فى الاجتماع اليوم لائق ونقدر البرلمان واللجنة الدينية".وتابع "ما يخص عودة صلاة الجمعة، فوزير الأوقاف أرسل خطابًا إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، يستعلم فيه عن إمكانية عودة الصلاة، وتم إرسال الخطاب الأسبوع الماضى، وتم تحديد جلسة غد الأربعاء لمناقشة القرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن الأوقاف لا تستطيع أن تنفرد بهذا القرار، فالأمر صحى قبل أن يكون دينيًا".وأكدت الدكتورة هناء أبوالسعود، مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بوزارة الصحة، أن توجيهات وزارة الصحة مع انخفاض المنحنى الوبائى تؤكد أن مناقشة أى موضوع يخص عودة الحياة بعد الجائحة تتم مناقشته مع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الوزراء، وهذا سيتم قريبًا، وعلق العبد: "هذا لا يمنع من تلبية الدعوة التى تمثل مطلبا جماهيريا فى ظل انخفاض المنحنى الوبائى وانخفاض عدد الإصابات بشكل كبير".