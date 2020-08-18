«خالف قرارات الحكومة».. غريق جديد فى الإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، بمياه شاطئ أبويوسف 2 بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، عقب نزوله مياه البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ التي قررها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بالغلق بسبب جائحة كورونا المستجد.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بوجود غريق بشاطئ أبويوسف 2 بعد نزوله الشاطئ المغلق ومخالفته التعليمات.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الإنقاذ النهرى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق عبدالرحمن فهمي حسب الله، 18 سنة، مقيم بنادي الصيد دائرة قسم محرم بك، وجارٍ البحث عن الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري لانتشالها.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.