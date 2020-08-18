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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال»: اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان تحفظ حقوق مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:55 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية شرق المتوسط بين مصر وجمهورية اليونان تمت وفقا للقانون الدولي وبأمور محددة، وأنه لا يجوز ولا يحق لأي دولة أن تمتد يدها للتنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى بتلك المنطقة.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن، إلى أن الاتفاقية تحفظ حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة في تلك الثروات.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لتقرير اللجنة المشتركة والمعني باتفاقية تعيين الحدود البحرية بالمنطقة الاقتصادية شرق المتوسط بين مصر واليونان.

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