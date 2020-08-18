«عبدالعال»: اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان تحفظ حقوق مصر

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية شرق المتوسط بين مصر وجمهورية اليونان تمت وفقا للقانون الدولي وبأمور محددة، وأنه لا يجوز ولا يحق لأي دولة أن تمتد يدها للتنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى بتلك المنطقة.وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن، إلى أن الاتفاقية تحفظ حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة في تلك الثروات.جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لتقرير اللجنة المشتركة والمعني باتفاقية تعيين الحدود البحرية بالمنطقة الاقتصادية شرق المتوسط بين مصر واليونان.