ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأربعاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا الأربعاء، ستشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، وسيسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ونشاط الرياح معتدلة مصاحبة شبورة مائية صباحًا بالقرب من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، فيما تشهد السواحل الغربية طقسا معتدلا، وسيكون الطقس مائلا للحرارة مع رياح معتدلة على السواحل الشرقية.وأكد الدكتور محمود شاهين في تصريحات لـ"الدستور" أن فصل الصيف سينتهي بعد شهر، مؤكدا أن درجات الحرارة ستتراوح تلك الفترة بين 35% لـ33%.وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرطوبة ستنخفض نسبتها يوم الأربعاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري لتصل الكبرى لـ80% والصغرى 30%، السواحل الشمالية ستشهد انخفاضا بنسبة الرطوبة لتكون الكبرى 87% وصغرى 45%، نسبة الرطوبة بشمال الصعيد الكبرى 44% والصغرى 23% بالنسبة لجنوب الصعيد ستكون الكبرى 30% والصغرى 16%.فيما سيشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وتشهد سيناء وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة ونشاط الرياح المعتدلة مع احتمالية سقوط أمطار بحلايب وشلاتين بنسبة 20%.أما عن الطقس ليلًا، فأكد "شاهين" أن القاهرة الكبرى والوجه البحري خاصة سيشهدان طقسًا لطيفا، والسواحل الشمالية سيكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد سيكون الطقس لطيفًا، بالنسبة لسيناء وجنوب الصعيد ستشهد طقسا معتدلا ليلًا.وأوضح أن درجات الحرارة يوم الأربعاء، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26.ونصح دكتور التغذية أسامة صلاح، المواطنين بعدم الخروج في أوقات الذروة، بالإضافة إلى ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم والاحتماء بمظلة عند الخروج.