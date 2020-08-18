سقوط متهم بالتنقيب عن الآثار فى الإسكندرية

تمكنت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار في مسكنه بالإسكندرية.أكدت التحريات حفر أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكن الشخص المشار إليه وضبطه.والعثور على «حفر مردوم ذو فوهة رملية تختلف عن أرضية الغرفة، أجزاء من أوانى فخارية وبعض كسر الفخار الذى يشتبه فى أثريته، تشوينات من الأتربة، الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر».بعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أثرية تلك القطع، وأن الحفر متاخم لمنطقة أثرية ويتم بغرض التنقيب عن الآثار.بمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.