1673 إصابة و70 وفاة جديدة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1673 إصابة و70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد إصابات بفيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 143 ألفًا و43 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و277 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 96 ألفًا و306 أشخاص، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 513 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 30 ألفا و456 إصابة.