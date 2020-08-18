شقيق أحد ضحايا عقار قصر النيل: أمتلك صور تؤكد وجود شبهة بحادث الانهيار

كشف أحمد عبد الله عبد الحافظ، شقيق أحد ضحايا عقار شارع قصر النيل المنهار، عن أنه يمتلك صور تؤكد وجود شبهة في حادث انهيار العقار، موضحًا أن لديه مستندات تكشف قيام إحدى الشركات العاملة بالعقار بإزالة بعض الحوائط في الدور "الثاني والثالث"، متابعًا:" أنا لم أقل أنهم متعمدين تدمير العقار لكن هذا الأمر يستدعي التحقيق".وأضاف عبد الحافظ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ ثلاث أيام وهو ينتظر أمام العقار المنكوب انتظارًا لاستخراج جثة شقيقة كرم، لافتًا إلى أنه تسلمها اليوم ويعمل على إنهاء تصاريح الدفن.ولفت إلى أن، شقيقه يعمل منذ 20 عامًا فى أحد مكاتب المحاماة بالعقار ويبيت فيه، كونه غير متزوج، متابعًا:"هو كان حابب المكان والشغل".