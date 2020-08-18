انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:31 ص
هدير مصطفيطباعة
انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، جثتين أحدهما وكيل بمكتب محاسبة وآخرعامل بورشة مصوغات، من أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار.
ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة بعمليات بحث عن ضحايا أسفل ركام العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط تواجد سيارات الإسعاف بمحيط العقار لنقلهم إلى المستشفى، كما تم فرض كردون لمنع وصول الأهالى إلى المكان، ولتسهيل عمليات البحث أسفل الأنقاض.
وكانت قوات الحماية المدنية، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، وأجهزة محافظة القاهرة تمكنت من إنقاذ 14 شخصًا وإسعاف اثنين بالموقع، فيما تم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر من موقع العقار.
وكشفت التحريات أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.
ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة بعمليات بحث عن ضحايا أسفل ركام العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط تواجد سيارات الإسعاف بمحيط العقار لنقلهم إلى المستشفى، كما تم فرض كردون لمنع وصول الأهالى إلى المكان، ولتسهيل عمليات البحث أسفل الأنقاض.
وكانت قوات الحماية المدنية، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، وأجهزة محافظة القاهرة تمكنت من إنقاذ 14 شخصًا وإسعاف اثنين بالموقع، فيما تم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر من موقع العقار.
وكشفت التحريات أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.