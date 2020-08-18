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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:31 ص
عقار قصر النيل
عقار قصر النيل
هدير مصطفي
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انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، جثتين أحدهما وكيل بمكتب محاسبة وآخرعامل بورشة مصوغات، من أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار.

ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة بعمليات بحث عن ضحايا أسفل ركام العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط تواجد سيارات الإسعاف بمحيط العقار لنقلهم إلى المستشفى، كما تم فرض كردون لمنع وصول الأهالى إلى المكان، ولتسهيل عمليات البحث أسفل الأنقاض.

وكانت قوات الحماية المدنية، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، وأجهزة محافظة القاهرة تمكنت من إنقاذ 14 شخصًا وإسعاف اثنين بالموقع، فيما تم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر من موقع العقار.

وكشفت التحريات أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

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