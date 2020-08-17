«المترو» يعلن أسعار الاشتراكات الجديدة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن أسعار الاشتراكات الجديدة التى بدأت فى تنفيذها بداية من صباح اليوم الإثنين.وقالت الشركة إن الاشتراكات زادت بنفس نسبة زيادة قيمة التذكرة الأصلية، لكن نسب الدعم ثابتة، وهي كالتالي: ٩٨% اشتراكات الطلبة، و٣٨% إلى ٤٠% نسب التخفيض لاشتراكات الجمهور سنويًا، فيما بلغت نسب الدعم لذوي الحتياجات الخاصة 98.5%.وكان وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أكد، فى تصريحات سابق، أن الفئات المستثناة من أي زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق ستظل كما هي بعد الإعلان عن زيادة أسعار تذاكر الخطوط الثلاثة.