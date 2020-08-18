حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:57 ص
نور أيمنطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
برج الحمل
مهنيًا: انطلاقة مرحلة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفيًا: الجو يثير لديك المخاوف والهواجس ولابدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح.
صحيًا: تدرك ولو بعض تأخير أنّ التخلص من البدانة ليس بالأمر السهل ويتطلب إرادة قوية.
برج الثور
مهنيًا: تخطئ حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجًا أو تسوية واضحة او نتيجة حاسمة لأمر معيّن.
عاطفيًا: أحداث سعيدة تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.
صحيًا: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى الإرهاق، وخفف من الجهود قدر الإمكان.
برج الجوزاء
مهنيًا: فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة.
عاطفيًا: تحدّث بليونة وتجنّب إبداء الرأي والملاحظات الوقحة أحيانًا، وكُن هادئًا واحتفظ بآرائك لنفسك.
صحيًا: تتعدّد الأنشطة وتتنوع، وأغلبيتها مفيدة، ولا سيما إذا مارستها، فقد تشعر بمتعة كبيرة.
برج السرطان
مهنيًا: تتاح أمامك فرص عمل كثيرة من شأنها أن تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم.
عاطفيًا: تحاول تغيير تصرفاتك مع الشريك ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد الهوّة بينكما.
صحيـًا: ترغب في ممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق لترفّه عن نفسك.
برج الأسد
مهنيًا: تحتفل بخبر سار او حدث مميز الأجواء تبشر بالنجاح والإزدهار.
عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالحبيب بالفتور، أضف الإثارة عليها خشية أن تصل إلى القطيعة.
صحيًا: حاول تنسيق وقتك بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك.
برج العذراء
مهنيًا: تنخفض نسبة النجاح والأرباح في هذا اليوم المتقلب كن حريصا ولا تتورط بقضايا دقيقة وحاضر الفشل والتأخير والالتباسات.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها.
صحيًا: لا تكن متهاونًا أمام مسألة شخصية تمسّك مباشرة، وفي حال تغاضيت عنها تسبب لك مشكلات صحية.
برج الميزان
مهنيًا: تظهر هذا اليوم قدرات كبيرة وتقفز إلى الأمام مستعينًا ببعض الأصدقاء، الذين يؤدّون دورًا كبيرًا في تطوّرك.
عاطفيًا: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل.
صحيًا: لا تكن متردّدًا أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة.
برج العقرب
مهنيًا: المنافسون أقوياء جدًّا والأعداء يراقبون تحرّكاتك، بانتظار اول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك.
عاطفيًا: عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام والراحة.
صحيًا: قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة.
برج القوس
مهنيًا: تبشّر الأمور بيوم مالي مزدهر أو بأرباح تحققها، أو بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة دخلك.
عاطفيًا: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بالتفاصيل لكي تضع النقاط على الحروف.
صحيًا: لا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.
برج الجدي
مهنيًا: تشعر أن قوانين العمل تحد من قدرتك على الإبداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية.
عاطفيًا: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء.
صحيًا: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك.
برج الدلو
مهنيًا: حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية وعرقلة مشاريعك المستقبلية.
عاطفيًا: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه، ولا تكن متسرعًا في حكمك عليه.
صحيًا: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعًا منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ.
برج الحوت
مهنيًا: تهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق والملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل.
عاطفيًا: إذا كنت أعزب فإن فرصة تجمعك بشخص مميز تشعر أنه شريك العمر قد تأتيك اليوم فاستغلها.
صحيًا: خفف من تناول المنبهات وتدخين النارجيلة والإكثار من المشروبات الغازية.
برج الحمل
مهنيًا: انطلاقة مرحلة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفيًا: الجو يثير لديك المخاوف والهواجس ولابدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح.
صحيًا: تدرك ولو بعض تأخير أنّ التخلص من البدانة ليس بالأمر السهل ويتطلب إرادة قوية.
برج الثور
مهنيًا: تخطئ حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجًا أو تسوية واضحة او نتيجة حاسمة لأمر معيّن.
عاطفيًا: أحداث سعيدة تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.
صحيًا: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى الإرهاق، وخفف من الجهود قدر الإمكان.
برج الجوزاء
مهنيًا: فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة.
عاطفيًا: تحدّث بليونة وتجنّب إبداء الرأي والملاحظات الوقحة أحيانًا، وكُن هادئًا واحتفظ بآرائك لنفسك.
صحيًا: تتعدّد الأنشطة وتتنوع، وأغلبيتها مفيدة، ولا سيما إذا مارستها، فقد تشعر بمتعة كبيرة.
برج السرطان
مهنيًا: تتاح أمامك فرص عمل كثيرة من شأنها أن تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم.
عاطفيًا: تحاول تغيير تصرفاتك مع الشريك ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد الهوّة بينكما.
صحيـًا: ترغب في ممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق لترفّه عن نفسك.
برج الأسد
مهنيًا: تحتفل بخبر سار او حدث مميز الأجواء تبشر بالنجاح والإزدهار.
عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالحبيب بالفتور، أضف الإثارة عليها خشية أن تصل إلى القطيعة.
صحيًا: حاول تنسيق وقتك بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك.
برج العذراء
مهنيًا: تنخفض نسبة النجاح والأرباح في هذا اليوم المتقلب كن حريصا ولا تتورط بقضايا دقيقة وحاضر الفشل والتأخير والالتباسات.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها.
صحيًا: لا تكن متهاونًا أمام مسألة شخصية تمسّك مباشرة، وفي حال تغاضيت عنها تسبب لك مشكلات صحية.
برج الميزان
مهنيًا: تظهر هذا اليوم قدرات كبيرة وتقفز إلى الأمام مستعينًا ببعض الأصدقاء، الذين يؤدّون دورًا كبيرًا في تطوّرك.
عاطفيًا: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل.
صحيًا: لا تكن متردّدًا أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة.
برج العقرب
مهنيًا: المنافسون أقوياء جدًّا والأعداء يراقبون تحرّكاتك، بانتظار اول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك.
عاطفيًا: عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام والراحة.
صحيًا: قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة.
برج القوس
مهنيًا: تبشّر الأمور بيوم مالي مزدهر أو بأرباح تحققها، أو بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة دخلك.
عاطفيًا: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بالتفاصيل لكي تضع النقاط على الحروف.
صحيًا: لا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.
برج الجدي
مهنيًا: تشعر أن قوانين العمل تحد من قدرتك على الإبداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية.
عاطفيًا: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء.
صحيًا: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك.
برج الدلو
مهنيًا: حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية وعرقلة مشاريعك المستقبلية.
عاطفيًا: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه، ولا تكن متسرعًا في حكمك عليه.
صحيًا: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعًا منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ.
برج الحوت
مهنيًا: تهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق والملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل.
عاطفيًا: إذا كنت أعزب فإن فرصة تجمعك بشخص مميز تشعر أنه شريك العمر قد تأتيك اليوم فاستغلها.
صحيًا: خفف من تناول المنبهات وتدخين النارجيلة والإكثار من المشروبات الغازية.