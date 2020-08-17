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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس المترو: الدولة تدعم التذكرة بـ30%

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:05 م
الدكتور عصام والي
الدكتور عصام والي
الشيماء زيدان
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قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إننا أمام طفرة كبيرة في تحسين الخدمة بالمترو خاصة بعد افتتاح خطوط جديدة وعلى رأسهم محطة عدلي منصور.

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، بالنشرة الإخبارية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الخط الثالث من مترو الأنفاق تكلّف 97 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة ستقوم برفع كفاءة وتطوير الخط الأول والثاني للمترو.

وتابع: "الدولة اختارت أحدث الأنظمة والقطارات في المترو لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.. نحتاج للمحافظة على الحداثة والاستدامة بالمترو، خاصة أن الدولة ما زالت تدعم التذكرة حتى الآن بنسبة من 27% إلى 30% من سعر التذكرة الأصلي لمترو الأنفاق".

وأوضح: "لدينا خطة لتحديث محطات المترو، والتي من ضمنها التعاقد على قطارات جديدة لخدمة الخطين الأول والثاني".

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