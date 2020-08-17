بالمايوه.. إنجي المقدم لجمهورها: كل ما يمكنك تخيله حقيقي

شاركت الفنانة إنجى المقدم، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها.وظهرت انجي وهي تستمتع بإجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، وهي ترتدي كاش مايوه وقبعة ونظارة شمسية أبرزت جمال إطلالتها.وعلقت إنجى على الصورة، قائلة: "كل ما يمكنك تخيله حقيقى".وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني، بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.