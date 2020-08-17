كوشنر: إسرائيل لن تنفذ عملية ضم أراض فلسطينية

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطى إسرائيل الضوء الأخضر لعملية ضم أراض فلسطينية في الوقت الحالي.وأشار مستشار الرئيس الأمريكي، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز، أن إسرائيل لن تنفذ عملية ضم أراض فلسطينية.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اعتبر أن اتفاق السلام مع الإمارات، الذي تم إعلانه الخميس، يفتح "عهدا جديدا بين إسرائيل والعالم العربي".وعندما سُئل نتنياهو في المؤتمر الصحفي عما إذا كان من الصواب وصف ذلك بـ"وقف الضم"، قال نتنياهو: "تلقينا طلبًا بالانتظار مؤقتًا من الرئيس ترامب إنه تأجيل مؤقت، لم يتم إزالته من على الطاولة، أقول لكم ذلك".