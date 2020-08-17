ميركل: أعداد الإصابة بكورونا قابلة للسيطرة

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها إزاء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلا أنها ترى في الوقت نفسه أن هذه الأعداد قابلة للسيطرة.وذكرت مصادر مشاركة في الاجتماع الافتراضي الأول لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أن ميركل ذكرت اليوم الاثنين أنه لا يمكن لذلك أن يكون هناك حاليا تخفيف لقيود أخرى، موضحة أن هذا ينطبق أيضا على مباريات كرة القدم.وبحسب معلومات من مصادر حزبية، تدور حاليا محادثات حول عقد اجتماع بين رؤساء حكومات الولايات والمستشارة الأسبوع المقبل لمنافشة الوضع المتعلق بأزمة كورونا.ومن المقرر اتخاذ القرار في وقت لاحق اليوم خلال مشاورات بين رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون ورؤساء دواوين حكومات الولايات.