رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: أعداد الإصابة بكورونا قابلة للسيطرة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:47 م
ميركل
ميركل
وكالات
طباعة
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها إزاء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلا أنها ترى في الوقت نفسه أن هذه الأعداد قابلة للسيطرة.

وذكرت مصادر مشاركة في الاجتماع الافتراضي الأول لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أن ميركل ذكرت اليوم الاثنين أنه لا يمكن لذلك أن يكون هناك حاليا تخفيف لقيود أخرى، موضحة أن هذا ينطبق أيضا على مباريات كرة القدم.

وبحسب معلومات من مصادر حزبية، تدور حاليا محادثات حول عقد اجتماع بين رؤساء حكومات الولايات والمستشارة الأسبوع المقبل لمنافشة الوضع المتعلق بأزمة كورونا.

ومن المقرر اتخاذ القرار في وقت لاحق اليوم خلال مشاورات بين رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون ورؤساء دواوين حكومات الولايات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أعتز بكرشه وعانى من الجوع».. اعترافات كمال الشناوى عن أنور وجدى

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

أسعار تذاكر المترو الجديدة وموعد تطبيقها

الباز للمصريين: لا تثقوا في كورونا.. والموجة الثانية قد تكون أكثر شراسة

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

دار أزياء فرنسية تتبرع بـ700 ألف دولار للبنان

الملابس القطنية تحمى من كورونا

برشلونة يحسم الجدل حول رحيل ميسى

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يبحث إقامة معرض للكتاب بالقاهرة في نوفمبر

تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)

بعد فوزها بجائزة «حلمي سالم».. رضا أحمد: الشعر أنقذ حياتي (فيديو)

كرمة محمد سامي مديرًا للمركز القومي للترجمة