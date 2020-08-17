«التميز في بحوث المياه»: نقدم منح دراسية لتخريج كوادر مؤهلة (فيديو)

قال الدكتور ياسر الشايب، مدير مركز التميز في بحوث المياه، إن المركز يعمل على دراسة هندسة المياه لغير المتخصصين، من خلال توجيههم بإعادة استخدام المياه مرة أخرى وتدويرها، منوها بأن المركز يقدم منح دراسية لتخريج كوادر مؤهلة في أبحاث المياه.وأوضح الدكتور ياسر الشايب، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن المركز يعمل على الأبحاث العلمية حول معالجة المياه والمناهج الدراسية الموجودة داخل الجامعات المتعلقة بالمياه وتطويرها لمواكبة العصر، كما يوفر المركز المنح الدراسية.وأشار إلى أن مياه نهر النيل غير صالحة للزراعة أو الشرب إلا بعد تعرضها للمعالجة والتنقية، خاصة مع إلقاء البعض للمخلفات في مياه النيل، لافتًا إلى أن مصر من أكثر شعوب العالم التي تعيد استغلال المياه أكثر من مرة في العديد من المناحي الحياتية وخاصة في الزراعة.