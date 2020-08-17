شروط القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا «STEM»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط القبول بالالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بأن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019-2020 من جميع المحافظات ومستوفيًا لشروط التقدم، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 11/2020 عن 18 عامًا، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.كما حددت الوزارة أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية- الرياضيات- العلوم).ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية- الرياضيات- العلوم).وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي: "150 جنيها (مائه وخمسون جنيها فقط) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (0135112000283818) بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو بمكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة، ولا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع)".