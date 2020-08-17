«مترو الأنفاق»: تحديد أسعار الاشتركات الجديدة خلال يومين

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الوزارة ممثلة في "مترو الأنفاق" تبحث في الوقت الحالي قيمة الزيادة المقررة على اشتراكات المترو، عقب رفع قيمة التذكرة بداية من اليوم الإثنين.وأضاف والي في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يتم حاليا دراسة النسب التي ستضاف على قيمة الاشتراكات، على أن تعلن خلال يومين على الأكثر، موضحا أنها ستراعي أن هناك فئات لن يتم تطبيق الزيادة عليها.وفعلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، قرار زيادة أسعار التذاكر بداية من اليوم الإثنين، ليصبح سعر التذكرة بالخطوط الثلاثة لركوب عدد 9 محطات 5 جنيهات وركوب عدد 16 محطة 7 جنيهات وركوب عدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات.