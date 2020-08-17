وزير الصحة اللبناني يعلن النفير العام بسبب تفشي كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اليوم الاثنين، حالة النفير العام في البلاد، داعيا إلى "قرار شجاع" بإقفال البلاد أسبوعين.وقال حسن إن الأرقام الأخيرة بإصابات كورونا في لبنان صادمة، معتبرا أن البلاد تقف أمام تحد حقيقي.ويتصاعد عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت بصورة دراماتيكية، حيث سجل أمس الأحد رقما قياسيا بلغ 439 حالة إصابة و6 حالات وفاة، فيما تم تسجيل 397 إصابة في اليوم السابق و3 حالات وفاة.وكشف حسن في حديث إذاعي أن "أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة امتلأت في بيروت"، وقال:"نحن جميعا أمام تحد حقيقي والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة لأن الوضع لم يعد يحتمل".وأشار حسن إلى أنه يمكن للجيش وضع يده على المستشفيات التي لا تستقبل مرضى كورونا وفقا لحالة الطوارئ.