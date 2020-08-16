«ضرب قبطي على رأسه».. الباز لـ الأنبا يؤانس: عليك الهدوء

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مقطع فيديو يظهر فيه الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها، وهو يضرب قبطي حاول تقبيل يده.وقال "الباز"، إن الأنبا يؤانس رجل شجاع تراجع عن الخطأ واعتذر، وطلب من الرجل الذي ضربه على رأسه بأن يذهب إليه كي يقبل رأسه.وأضاف: "الأنبا يشكر أنه تدارك الموقف، ولكن عليه أن يكون أكثر هدوءا، لأن الرجل الذي كان يحاول تقبيل يده كان شديد الهدوء معه ولم يدفعه وحاول فقط تقبيل يده بكل هدوءا، ولم يبد الرجل أي عنف".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.