الباز: أردوغان ممثل يجيد إتقان دور البطل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أحمد داود أوغلو، رفيق درب الرئيس التركي، كشف أنه بذل جهودًا جبارة لاحتواء الأزمة مع إسرائيل بعد خشية الرئيس رجب طيب أردوغان من تبعات موقفه الاستعراضي بمؤتمر دافوس الاقتصادي عام 2009.وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن تصريحات داود أوغلو رئيس حزب "المستقبل" حاليًا بعد انشقاقه عن حزب "العدالة والتنمية"، كشفت ما وراء واقعة ما تم التعارف على تسميته "دقيقة واحدة – One Minute" الشهيرة بين الرئيس أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل آنذاك، شيمون بيريز، في لقاءات مؤتمر دافوس عام 2009، حيث احتد أردوغان بسبب أحداث غزة آنذاك، واتهم إسرائيل بقتل الفلسطينيين، لكنه خشي من تبعات موقفه فيما بعد.ولفت الباز إلى أن أحمد داوود أغلو أكد أنه في تلك الليلة، كان يقوم بتحركات دبلوماسية بنفسه من وراء الستار من أجل جعل شيمون بيريز يعتذر لتركيا، في الوقت الذي كان البعض في دافوس وتركيا يخافون من تبعات موقف حادثة "one minute"، وهو نفسه (أردوغان) يعرف جيدًا أن الاعتذار الإسرائيلي لتركيا جاء بعد حديثه الهاتفي شخصيًا مع المسئولين الإسرائيليين".وأكد الباز أن العالم العربي والإسلامي عاش كذبة كبيرة، لافتا إلى أن أردوغان ممثل شديد الإتقان لدوره، ويجيد تأدية دور بطولة، وفي الخفاء طلب العفو والسماح من إسرائيل.