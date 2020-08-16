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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: عودة الدراسة ببريطانيا في سبتمبر المقبل قرار خاطئ

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:09 م
عودة الدراسة ببريطانيا
عودة الدراسة ببريطانيا
الشيماء زيدان
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قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن بريطانيا أعدات فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من فرنسا وهولندا ومالطة، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بهذه المناطق وخاصة فرنسا.

وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن بريطانيا خلال العطلة السنوية عادة ما تتجه نحو إسبانيا ومن ثم إلى فرنسا للتنزه، ولكن بعد إغلاق إسبانيا وعمل حجر صحي فيها، أصبح البريطانيون يتجهون إلى فرنسا، ومع تفشي كورونا في فرنسا تم تطبيق الحجر الصحي على العائدين منها.

وأكمل: "هناك أكثر من نصف مليون بريطاني في فرنسا، مما أدى إلى فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وهو أمر سيؤدي إلى ضرر في مصالح هؤلاء الأشخاص في أعمالهم".

وتابع: "الخريف والشتاء من فصول الفيروسات، وفي ظل وجود فيروس كورونا تزداد الإصابات في هذا الفصل، لذلك فإن قرار عودة الدراسة في بريطانيا شهر سبتمبر المقبل هو قرار خاطئ وخطر، وسيزيد من أعداد الإصابات في بريطانيا بسبب الاختلاط".

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