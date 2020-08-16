إحالة المتهمين بسرقة فيلا رجل أعمال بالقطامية للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بسرقة فيلا رجل أعمال بالقطامية لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "وسام. ع" خادمة، و"راضى. م"، "وليد. س" عاطلين، وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة فيلا رجل أعمال مستغلين سفر أسرته للخارج فى رحلة.وأقروا بقيام المتهمة الأولى بتوضيح مداخل ومخارج الفيلا ومكان الأموال والمصوغات المراد سرقتها وأوضحوا بسرقة أموال ومصوغات تقدر بـ٤٠٠ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية يفيد بسرقة فيلا رجل أعمال بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأقروا بقيام الخادمة بمساعدتهم لسرقة الفيلا وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.