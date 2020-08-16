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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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3 أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالشعر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:26 م
تجفيف الشعر
تجفيف الشعر
إسلام جمال
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تعتبر العناية بالشعر من الأمور الهامة، خاصة في فصل الصيف، فالروتين قد يحتاج لبذل الجهد والمال أيضًا للحصول على نتيجة جيدة.

وترصد «الدستور» بعض الأخطاء الشائعة بروتين العناية بالشعر وفقًا لما ذكره موقع «تايم» الهندي.

الإفراط في تمشيط الشعر
ربما يكون الإفراط في تمشيط الشعر من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الناس، بهدف جعله أملس وطويلًا، لذا ينصح خبراء العناية بالشعر ألا يزيد عدد مرات تحريك المشط أو الفرشاة بالشعر عن 9 مرات يوميًّا.
أكد خبراء التجميل أن التمشيط المفرط يؤدي إلى تمزّق وتكسر خصلات الشعر وإتلاف طبقة الجلد، كما يتسبب في تقصف أطراف الشعر خصوصًا إذا كنتم تعانون من مشاكل الشعر الجاف.

قص أطراف الشعر
الإفراط في قص أطراف الشعر المتقصفة يمكن أن يسبب جفاف الشعر، فهو أحد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثيرون.

ويمكن علاج تقصّف أطراف الشعر عن طريق وضع القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على أطراف الشعر قبل الاستحمام.

تجفيف الشعر
هذا الخطأ هو الأكثر شيوعًا، تجفيف الشعر بعد غسله بمنشفة قاسية، إذ يمكن أن يضر به بشكلٍ كبير، لأنه يضعف بصيلات الشعر ويتسبب في تكسّرها.

نصائح لعناية بالشعر بطريقة صحيحة
- استخدام نوع غير مناسب من الفرشاة أو المشط هو خطأ كبير يقع به كثيرون ويضرون شعرهم من غير أن يدركوا ذلك.

- إذ يستخدم غالبية الأشخاص أمشاطًا بلاستيكية أو معدنية، ينتج عنها كهرباء ساكنة تؤدي إلى تفاقم جفاف الشعر، وتزيد من خشونة الأطراف.

- يجب أن يكون قطر الفرشاة طويلًا، وأن تكون للمشط خصائص مقاومة للكهرباء الساكنة.

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