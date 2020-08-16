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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم ببيع «رسيفرات» قنوات مشفرة: كنت عاوز اكسب والناس تتفرج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:40 م
المتهم ببيع رسيفرات
المتهم ببيع رسيفرات
حسام التمساح
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أدلى المتهم ببيع أجهزة "ريسيفر" لبث القنوات الفضائية المشفرة، اليوم الأحد، باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس الجزئية.

وكشف المتهم أن الهدف مساعدة الأخرين قائلا: "الهدف إن الناس تتفرج على القنوات المشفرة، وأنا كمان اكسب فلوس"، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، تمكن قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل تجارى، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لبيع أجهزة "ريسيفر" لبث القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.

وعثر داخل المحل على: 200 جهاز ريسيفر- 2 وصلة "أنتنه" للاتصال بالإنترنت، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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