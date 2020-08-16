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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحديد التزامات «الضرائب» في المنازعات أمام قضايا الدولة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:23 م
الضرائب
الضرائب
مني هيبة
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حددت المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة، اليوم، الالتزامات المفروضة على مصلحة الضرائب، في الدعاوى المرفوعة ضدها من الممولين أمام هيئة قضايا الدولة.

و اختصت المادة هيئة قضايا الدولة في نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو المكلف بالضريبة أو عليه، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة، كما أجازت للمحكمة أو الهيئة دعوة أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمامها، لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع.

ويلتزم موظف المأمورية المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارًا قضائيًا أو حجة للمصلحة.
الضرائب
الضرائب

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