حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 16 أغسطس 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: ابتعد عن الانفعالات لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة مهنية ثمينة.عاطفيًا: تقدّم للشريك أفضل ما عندك، وتحافظ على تفاؤلك، وتكون متحمسًا للعلاقة.صحيًا: إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم.مهنيًا: تعيش يومًا مهمًا على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلبًا في ثقتك بالنفس.عاطفيًا: يكون النقاش إيجابيًا مع الشريك وتضعان معًا برنامجًا لرحلة أو لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه.صحيًا: لا تكن بخيلًا في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة.مهنيًا: الحظ حليفك، يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات.عاطفيًا: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة، بل يؤدّي مواجهة شرسة بينك وبين الشريك.صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسبًا لصحتك.مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم تأييدًا عامًا ودعمًا من قبل الأصدقاء ومغامرات حتى آخر الشهر.عاطفيًا: تمضي يومًا ممتعًا مع الشريك، فهو يساندك ويقف إلى جانبك على الدوام ويساعدك في إيجاد الحلول.صحيًا: خبر محزن يقلق راحتك، ويسبب لك صداعًا وتعبًا نفسيًا، لكن اطمئن الأمر لن يطول.مهنيًا: يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دورًا في تحقيق بعض الإنجازات.عاطفيًا: يحاول الشريك إقناعك بأن ما تفعله غير صحيح ولكنك لا توافقه الرأي.صحيًا: بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام، ومع ذلك لا تقوم بأي شيء.مهنيًا: يزوّدك هذا اليوم سحرًا خاصًا وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة.عاطفيًا: يبدأ اليوم مضطربًا عاطفيًا، ما قد يولّد بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو اللامبالاة، لكنه ينتهي كما تشتهي.صحيًا: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحيًا، بل ادرسها جيدًا حتى لو أجبرت على الاستعانة بأصحاب الاختصاص.مهنيًا: ركز اهتمامك على إنجاز مهامك الموكلة إليك، ولا سيما أن زملاءك يميلون إلى التعاون معك إلى أقصى الحدود.عاطفيًا: عليك أن تحسم أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك؛ لأنّ هذا يصبّ في مصلحتك.صحيًا: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهيارًا.مهنيًا: بانتظارك فرص جديدة واحتفالات ودعوات للمشاركة في مؤتمرات يشارك فيها كبار رجال الأعمال والشركات العالمية.عاطفيًا: قد تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق.صحيًا: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائمًا تسبب لك مشكلات في المعدة.مهنيًا: يحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات، لكن الفرج آت لا محالة.عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجابًا بحسب مبتغاك.صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.مهنيًا: تنتابك مشاعر متناقضة وانفعالات كثيرة وقد تسود أجواء الغيرة والتملكية في حياتك المهنية، فانتبه.عاطفيًا: يوم عاطفي أكثر وعدًا من سابقه يحمل آفاقًا جديدة وعلاقات حلوة.صحيًا: السهر الدائم يتلف يرهقك ويبقيك في حال من الترنح نهارًا وعدم التركيز في العمل.مهنيًا: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم، وعليك أن تتولي العائلة المزيد من الاهتمام.عاطفيًا: تخشى بعض التغيرات التي تحدث في مشاعر الحبيب، ولا تعرف موقفك الحالي تجاه ما يحصل.صحيًا: قد تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة، وتناقش الأمر مع بعض المعنيّين.مهنيًا: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية والشخصية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير.عاطفيًا: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء.صحيًا: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلامًا في الرقبة والعنق ويرهق نظرك.