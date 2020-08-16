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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 16 أغسطس 2020

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:22 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 16 أغسطس على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: ابتعد عن الانفعالات لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة مهنية ثمينة.
عاطفيًا: تقدّم للشريك أفضل ما عندك، وتحافظ على تفاؤلك، وتكون متحمسًا للعلاقة.
صحيًا: إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم.

الثور
مهنيًا: تعيش يومًا مهمًا على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلبًا في ثقتك بالنفس.
عاطفيًا: يكون النقاش إيجابيًا مع الشريك وتضعان معًا برنامجًا لرحلة أو لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه.
صحيًا: لا تكن بخيلًا في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة.

الجوزاء
مهنيًا: الحظ حليفك، يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات.
عاطفيًا: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة، بل يؤدّي مواجهة شرسة بينك وبين الشريك.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسبًا لصحتك.

السرطان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم تأييدًا عامًا ودعمًا من قبل الأصدقاء ومغامرات حتى آخر الشهر.
عاطفيًا: تمضي يومًا ممتعًا مع الشريك، فهو يساندك ويقف إلى جانبك على الدوام ويساعدك في إيجاد الحلول.
صحيًا: خبر محزن يقلق راحتك، ويسبب لك صداعًا وتعبًا نفسيًا، لكن اطمئن الأمر لن يطول.

الأسد
مهنيًا: يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دورًا في تحقيق بعض الإنجازات.
عاطفيًا: يحاول الشريك إقناعك بأن ما تفعله غير صحيح ولكنك لا توافقه الرأي.
صحيًا: بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام، ومع ذلك لا تقوم بأي شيء.

العذراء
مهنيًا: يزوّدك هذا اليوم سحرًا خاصًا وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة.
عاطفيًا: يبدأ اليوم مضطربًا عاطفيًا، ما قد يولّد بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو اللامبالاة، لكنه ينتهي كما تشتهي.
صحيًا: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحيًا، بل ادرسها جيدًا حتى لو أجبرت على الاستعانة بأصحاب الاختصاص.

الميزان
مهنيًا: ركز اهتمامك على إنجاز مهامك الموكلة إليك، ولا سيما أن زملاءك يميلون إلى التعاون معك إلى أقصى الحدود.
عاطفيًا: عليك أن تحسم أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك؛ لأنّ هذا يصبّ في مصلحتك.
صحيًا: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهيارًا.

العقرب
مهنيًا: بانتظارك فرص جديدة واحتفالات ودعوات للمشاركة في مؤتمرات يشارك فيها كبار رجال الأعمال والشركات العالمية.
عاطفيًا: قد تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق.
صحيًا: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائمًا تسبب لك مشكلات في المعدة.

القوس
مهنيًا: يحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات، لكن الفرج آت لا محالة.
عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجابًا بحسب مبتغاك.
صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.

الجدي
مهنيًا: تنتابك مشاعر متناقضة وانفعالات كثيرة وقد تسود أجواء الغيرة والتملكية في حياتك المهنية، فانتبه.
عاطفيًا: يوم عاطفي أكثر وعدًا من سابقه يحمل آفاقًا جديدة وعلاقات حلوة.
صحيًا: السهر الدائم يتلف يرهقك ويبقيك في حال من الترنح نهارًا وعدم التركيز في العمل.

الدلو
مهنيًا: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم، وعليك أن تتولي العائلة المزيد من الاهتمام.
عاطفيًا: تخشى بعض التغيرات التي تحدث في مشاعر الحبيب، ولا تعرف موقفك الحالي تجاه ما يحصل.
صحيًا: قد تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة، وتناقش الأمر مع بعض المعنيّين.

الحوت
مهنيًا: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية والشخصية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير.
عاطفيًا: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء.
صحيًا: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلامًا في الرقبة والعنق ويرهق نظرك.

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