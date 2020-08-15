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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السجيني: قانون «مخالفات البناء» في صالح المواطن

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:24 م
السجيني
السجيني
الشيماء زيدان
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس انتهى إلى إصدار عدة توصيات بشأن مخالفات البناء.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن وزارة الإسكان هي من صاغت قانون التصالح، متابعًا: "لنا رؤية في الإعلام فيما يخص فلسفة تشريع قانون التصالح، حيث إنه تشريع إصلاحي فلسفي، ولن يتم إقناع المواطن في هذا القانون بنظام "العصا" وفرض العقوبات في مشكلة ظلت أكثر من 50 عامًا مثل مخالفات البناء، ولكن يجب أن يفهم المواطن أن ما يحدث هو في مصلحته أولا.

وأكد أن الحالة التصادمية بين المخالفين والدولة لن تؤدي إلى هدف، لذلك يجب أن يكون البيان الإعلامي واضحًا ويبين أن هذا القانون في صالح المواطن.

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