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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تنجح فى تأمين 316 لنشًا سياحيًا خلال أسبوع

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:55 م
لنش سياحي
لنش سياحي
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، خلال أسبوع، في ضبط 295 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف- مراكب مخالفة- غزل مخالف- جوابى مخالفة"، وضبط 778 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و93 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و116 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و65 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 316 لنشا سياحيا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية، فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.

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